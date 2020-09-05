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05.09.2020  17:17   

Пожилая женщина погибла под колесами поезда (ФОТО)

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного травмирования женщины в Змиевском районе Харьковской области


// hk.npu.gov.ua

Трагедия произошла 4 сентября около 17:00 в селе Тарановка. Предварительно, скоростной пассажирский поезд сообщением "Бердянск - Харьков" зацепил 78-летнюю женщину, которая лежала между путями и платформой остановочного пункта "Широнино", возле пешеходного перехода.

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение с песком, но избежать трагедии не удалось.

Движение поездов прекращалось примерно на час.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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