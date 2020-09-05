05.09.2020 17:17

Пожилая женщина погибла под колесами поезда (ФОТО)

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного травмирования женщины в Змиевском районе Харьковской области



// hk.npu.gov.ua

Трагедия произошла 4 сентября около 17:00 в селе Тарановка. Предварительно, скоростной пассажирский поезд сообщением "Бердянск - Харьков" зацепил 78-летнюю женщину, которая лежала между путями и платформой остановочного пункта "Широнино", возле пешеходного перехода.



Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение с песком, но избежать трагедии не удалось.



Движение поездов прекращалось примерно на час.



Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Все обстоятельства происшествия выясняются.