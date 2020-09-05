Пожилая женщина погибла под колесами поезда (ФОТО)

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного травмирования женщины в Змиевском районе Харьковской области
Трагедия произошла 4 сентября около 17:00 в селе Тарановка. Предварительно, скоростной пассажирский поезд сообщением "Бердянск - Харьков" зацепил 78-летнюю женщину, которая лежала между путями и платформой остановочного пункта "Широнино", возле пешеходного перехода.
Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение с песком, но избежать трагедии не удалось.
Движение поездов прекращалось примерно на час.
Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Решение финансовых вопросов окажется удачным, получится выгодно заключить торговые сделки. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые казались бесперспективными.
С 5 сентября синоптики обещают ослабление жары на 4 - 6 градусов, но обильных дождей не ожидается.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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