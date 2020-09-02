02.09.2020 17:54

Пожары под Харьковом: копы взялись за расследование (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства пожаров в двух районах Харьковской области.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 2 сентября 2020 года около 13:00 в Чугуевский отдел полиции поступила информация из службы «102» о пожаре на территории 13 квартала Чугуевского лесничества ГП «Новомосковский лесхоз» площадью около 10 гектаров.

На место выехали сотрудники Чугуевского отдела полиции, ГСЧС, военнослужащие и работники ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство», а также спецтехника.

Полиция выставила мобильные посты, личный состав осуществляет патрулирование для обеспечения общественного порядка и регулирования дорожного движения для беспрепятственного проезда спецтранспорта ГСЧС и ограничения движения транспортных средств граждан к месту происшествия.

Еще один пожар произошел 2 сентября 2020 года около 14:00 на территории леса вблизи села Воробьевка Двуречанского района.

Установлено, что пожар перекинулся на 3 жилых дома.

По адресу выехал личный состав Двуречанского и Купянского отделов полиции, а также сотрудники ГСЧС.

Полицией осуществляется эвакуация людей.

По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишение свободы. Решается вопрос о квалификации происшествия в Двуречанском районе по криминальному кодексу Украины.

Сейчас принимаются все нужные меры по локализации и ликвидации пожаров.