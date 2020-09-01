01.09.2020 10:40

Полицейские «перекрыли вентиль» водопровода из которого ловкачу текли в карман миллионы бюджетных гривен

Следователи Харьковской области направили в суд обвинительный акт по обвинению директора предприятия в завладении бюджетными средствами и подделке документов на семму боле 2,5 миллионов гривен.



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В Харьковской области директора предприятия подозревают в присвоении более 2,5 млн. грн, сообщили Depo.Харкив в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В рамках расследования уголовного производства, открытого 6 июня 2019 по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, установлено, что директор одного из предприятий при реконструкции системы водоснабжения в селе Гавриловка Барвенковского района внес заведомо ложные сведения в акты приемки строительных работ за ноябрь 2018 года. В результате злоумышленник завладел бюджетными средствами в сумме более 531 тыс. Грн.

Кроме того, 21 декабря 2018 человек повторно внес недостоверные данные в акты выполнения работ о якобы приобретенные материалы и повторно завладел бюджетными средствами в сумме 2 062 000 грн. При этом для незаконного получения средств руководитель предприятия совершил служебный подлог.

6 июля 2020 мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений. 31 августа обвинительный акт направили в суд. На имущество подозреваемого стоимостью 1 336 000 грн наложили арест.

Мужчине грозит заключение на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.