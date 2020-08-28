Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины на ХТЗ

Предварительно, гражданин выпал из окна шестого этажа и оставался жив до приезда медиков.
28 августа около 7:30 в полицию поступила информация о том, что возле дома по улице Библика лежит мужчина на вид около 50-60 лет, который не подает признаков жизни.
Медики оказали ему неотложную помощь, но по дороге в больницу бригада скорой констатировала смерть мужчины.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Проверка продолжается, полицейские устанавливают личность гражданина и обстоятельства его смерти.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
влажность:
давление:
ветер: