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28.08.2020  11:45   

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины на ХТЗ

Предварительно, гражданин выпал из окна шестого этажа и оставался жив до приезда медиков.


://hk.npu.gov.ua

28 августа около 7:30 в полицию поступила информация о том, что возле дома по улице Библика лежит мужчина на вид около 50-60 лет, который не подает признаков жизни.

Медики оказали ему неотложную помощь, но по дороге в больницу бригада скорой констатировала смерть мужчины.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Проверка продолжается, полицейские устанавливают личность гражданина и обстоятельства его смерти.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, суицид, харьков, окно, комментарий
 
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