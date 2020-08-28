28.08.2020 11:45

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины на ХТЗ

Предварительно, гражданин выпал из окна шестого этажа и оставался жив до приезда медиков.



://hk.npu.gov.ua

28 августа около 7:30 в полицию поступила информация о том, что возле дома по улице Библика лежит мужчина на вид около 50-60 лет, который не подает признаков жизни.

Медики оказали ему неотложную помощь, но по дороге в больницу бригада скорой констатировала смерть мужчины.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Проверка продолжается, полицейские устанавливают личность гражданина и обстоятельства его смерти.