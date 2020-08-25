Праздничные выходные прошли в Харькове без грубых нарушений порядка, - МВД

Во время праздничных массовых мероприятий в Харькове и области грубых нарушений публичной безопасности и порядка допущено не было.
В Харьковской области 23 августа состоялось 57 массовых мероприятий по случаю Дня Государственного флага и Дня города Харькова, участие в которых приняли около 38 500 граждан, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
За соблюдением правопорядка следили около 800 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.
24 августа в Харькове и области прошло 22 массовых мероприятий по случаю Дня Независимости Украины. Участие в торжествах приняли к 30700 человек публичную безопасность и порядок обеспечивали 620 сотрудников Нацполиции и 50 военнослужащих НГУ.
Нарушений правопорядка во время празднования не допущено.
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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