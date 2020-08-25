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25.08.2020  12:34   

Праздничные выходные прошли в Харькове без грубых нарушений порядка, - МВД

Во время праздничных массовых мероприятий в Харькове и области грубых нарушений публичной безопасности и порядка допущено не было.


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В Харьковской области 23 августа состоялось 57 массовых мероприятий по случаю Дня Государственного флага и Дня города Харькова, участие в которых приняли около 38 500 граждан, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

За соблюдением правопорядка следили около 800 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.

24 августа в Харькове и области прошло 22 массовых мероприятий по случаю Дня Независимости Украины. Участие в торжествах приняли к 30700 человек публичную безопасность и порядок обеспечивали 620 сотрудников Нацполиции и 50 военнослужащих НГУ.

Нарушений правопорядка во время празднования не допущено.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, праздник, харьков, преступление, дознаватель
 
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