ДТП: на Салтовском шоссе погиб пешеход (ФОТО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 августа в 7:30 по Салтовском шоссе.
Предварительно установлено, что мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля ЗАЗ-1102 под управлением 19-летнего водителя.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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