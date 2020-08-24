Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на Салтовском шоссе погиб пешеход (ФОТО, Обновлено)
24.08.2020  13:54   

ДТП: на Салтовском шоссе погиб пешеход (ФОТО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.mehttps://t.me/c

Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 августа в 7:30 по Салтовском шоссе.

Предварительно установлено, что мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля ЗАЗ-1102 под управлением 19-летнего водителя.

От полученных телесных повреждений 56-летний пешеход погиб на месте происшествия.
 
Данный факт зарегистрирован в Московском отделе полиции. 
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Напоминаем,что трагедия произошла на Салтовском шоссе, 18, в райне Французского бульвара - смертельное ДТП.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, погиб пешеход, труп, мертвое тело, кровь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.08 Криминал и происшествия Пьяное ДТП: четыре легковушки разбились на шоссе (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 24.08 Криминал и происшествия Ночное ДТП на Сумской: пьяный водила догнал Волгу (ФОТО, ВИДЕО) 23.08 Криминал и происшествия На Харьковщине произошло ДТП с участием грузовика - пострадали семь человек
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 