19.08.2020 19:59

Смертельное ДТП - сбил парня и уехал: водила арестован (ФОТО)

Суд арестовал водителя автомобиля, который на окружной дороге в Харькове погубил пешехода и скрылся с места ДТП.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 августа 2020 года следственным судьей Киевского районного суда рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем прокуратуры области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без применения залога.

Напомним, что 17 августа 2020 года около 22:00 в полициюпоступила информация о том, что на окружной дороге по проспекту Московскому автомобиль на большой скорости сбил человека и уехал с места аварии.

Полицейские установили, что транспортное средство допустил наезд на 21-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По прибытию на место бригада медиков констатировала смерть потерпевшего.

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали 18-летнего водителя автомобиля «Volkswagen Passat», который сбил на смерть пешехода. Парень признался в совершении преступления.

Следователи следственного управления внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности Уголовного кодекса Украины.

18 августа 2020 гожа следователи объявили водителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.