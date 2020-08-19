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19.08.2020  19:59   

Смертельное ДТП - сбил парня и уехал: водила арестован (ФОТО)

Суд арестовал водителя автомобиля, который на окружной дороге в Харькове погубил пешехода и скрылся с места ДТП.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 августа 2020 года следственным судьей Киевского районного суда рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем прокуратуры области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без применения залога.
 
Напомним, что 17 августа 2020 года около 22:00 в полициюпоступила информация о том, что на окружной дороге по проспекту Московскому автомобиль на большой скорости сбил человека и уехал с места аварии.
 
Полицейские установили, что транспортное средство допустил наезд на 21-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По прибытию на место бригада медиков констатировала смерть потерпевшего.
 
Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали 18-летнего водителя автомобиля «Volkswagen Passat», который сбил на смерть пешехода. Парень признался в совершении преступления.
 
Следователи следственного управления внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности Уголовного кодекса Украины.
 
18 августа 2020 гожа следователи объявили водителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, сбил пешехода
 
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