19.08.2020 08:30

Госисполнитель, подозреваемый в незаконной продаже здания «УкрВОДГЕО», предстанет перед судом вместе со «своим» нотариусом

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой №2 в суд направлен обвинительный акт в отношении старшего государственного исполнителя Восточного межрегионального управления Минюста по фактам «злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды», что нанесло ущерб интересам государства (ч. 3 ст. 365-2 УК).



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По словам руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, в ходе досудебного расследования было установлено, что старший госисполнитель обратил взыскание на нежилые помещения площадью более 5 тыс. кв. метров, находящиеся в хозяйственном ведении государственного научно-исследовательского института и принадлежащие Минрегионстрою.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, речь шла о здании Украинского государственного научно-исследовательского института проблем водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей природной среды «УкрВОДГЕО», расположенном на улице Шевченко, 6.

«В дальнейшем указанные помещения были реализованы путем проведения электронных торгов в пользу одного из обществ с ограниченной ответственностью и физического лица, что противоречит нормам действующего законодательства», — рассказал Новиков.

Санкция статьи УК, инкриминируемой госисполнителю, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, возможно, с конфискацией имущества. Определенные должности подсудимый также не сможет занимать — на срок до трех лет.

Как сообщал Харків Times, в конце мая правоохранители сообщили главному государственному исполнителю Восточного межрегионального управления Министерства юстиции о подозрении в незаконной реализации в 2016-2017 годах почти 5 тыс. квадратных метров помещений одного из научно-исследовательских институтов Харькова, который находится в государственной собственности Минрегионстроя.