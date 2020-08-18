18.08.2020 18:31

Зловонная жидкость с потолка: в квартире сверху неделю лежали трупы

Полиция устанавливает личности и обстоятельства смерти двух мужчин в Харькове.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, тела умерших были обнаружены в квартире многоэтажки по проспекту Героев Сталинграда 17 августа 2020 года около 11:25.

В полицию обратилась жительница дома и сообщила, что с потолка в ванной комнате течет жидкость с неприятным запахом.

По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух мужчин, один из которых арендовал квартиру.

Эксперты установили, что их смерть наступила около недели назад.

Видимых признаков насильственной смерти обнаружено Не было.

С места происшествия изъяты медицинские шприцы.

Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовно кодекса Украины с отметкой «естественная смерть».

Тела умерших ориентированы в морг для установления причины смерти.