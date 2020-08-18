Зловонная жидкость с потолка: в квартире сверху неделю лежали трупы

Полиция устанавливает личности и обстоятельства смерти двух мужчин в Харькове.
Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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