Пьяный мужчина набросился на бригаду харьковских медиков, оказывавших помощь его сыну

Харьковские медики жалуются на агрессивное отношение.
Как передает КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" , на Харьковщине участились случаи агрессивного поведения по отношению к бригад ЭМП.
По словам медиков, нередко виновниками конфликтов становятся граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Так, 15 августа в 0:28 в службу "103" поступил вызов в один из районов Харькова по поводу высокой температуры у ребенка. Бригада ЭМП в средствах индивидуальной защиты зашла в квартиру, из которой был сделан вызов.
Экстренная медицинская помощь понадобилась двухлетнему мальчику и его матери. Медики поставили ребенку предыдущие диагноз и предложили ее госпитализировать. Родители от такого шага отказались. Отец парня, который тогда находился в состоянии алкогольного опьянения, начал агрессивно себя вести. Он бросался на фельдшера и с бранью преследовал бригаду медиков. После этого они вызвали полицию. Во время инцидента никто из членов бригады не пострадал.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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