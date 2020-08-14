Главная Новости Криминал и происшествия Из окна на капот автомобиля: на Салтовке мужчина покончил жизнь самоубийством (ФОТО)
14.08.2020  11:31   

Из окна на капот автомобиля: на Салтовке мужчина покончил жизнь самоубийством (ФОТО)

Полицейские выясняют личность погибшего.


// hk.npu.gov.ua

14 августа в 5:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле жилого дома на капоте автомобиля лежит мужчина без признаков жизни.

На месте происшествия полицейские выяснили, что гражданин в возрасте около 35-40 лет, прыгнул из окна лестничной площадке, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки по проспекту Тракторостроителей.

Информация внесена в Единый учет, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, суицид, харьков
 
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