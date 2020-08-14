Из окна на капот автомобиля: на Салтовке мужчина покончил жизнь самоубийством (ФОТО)

Полицейские выясняют личность погибшего.
14 августа в 5:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле жилого дома на капоте автомобиля лежит мужчина без признаков жизни.
На месте происшествия полицейские выяснили, что гражданин в возрасте около 35-40 лет, прыгнул из окна лестничной площадке, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки по проспекту Тракторостроителей.
Информация внесена в Единый учет, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшего.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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