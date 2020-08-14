14.08.2020 10:46

Харьковская область: пиротехники за сутки разминировали 44 взрывоопасных предмета

13 августа пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты провели техническое обследование территории на выявление боеприпасов времен Второй мировой войны в Чугуевском и Змиевском районах области.



://kh.dsns.gov.ua

Всего было уничтожено 44 взрывоопасных предмета, среди которых 22 минометные мины и 22 артснаряд разного калибра.

Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.