Харьковская область: пиротехники за сутки разминировали 44 взрывоопасных предмета

13 августа пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты провели техническое обследование территории на выявление боеприпасов времен Второй мировой войны в Чугуевском и Змиевском районах области.
Всего было уничтожено 44 взрывоопасных предмета, среди которых 22 минометные мины и 22 артснаряд разного калибра.
Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
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