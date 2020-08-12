Дело незаконных лесорубов из Балаклеи отправлено в суд

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту незаконной порубки леса.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 06.06.2020 по 07.06.2020, 30-летний житель города Балаклея, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение противоправных действий с древесиной, совместно с 20 и 30-летними мужчинами срубили 18 сосен в лесу на территории Балаклейского лесничества.
Срубленные деревья они перевезли на автомобиле, который принадлежит одному из участников указанного события, в пилорамы для их дальнейшей переработки.
Неправомерные действия злоумышленников причинили вред окружающей среде на сумму более 120 000 гривен.
Следователи СО Балаклейского ОП ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры в Харьковской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Мужчинам вручен обвинительный акт, который направлен в суд.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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