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11.08.2020  19:32   

Жестокая расправа с мужчиной: убийцы задержаны (ФОТО)

Полицейские Харьковщины задержали двух злоумышленников, лишивших человека жизни.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, тело погибшего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в поле вблизи села Панасовка Коломакского района 30 июня 2020 года.
 
В ходе следствия установлено, что к совершению тяжкого преступления причастны два брата 42 и 44 лет, жители села Панасовка. 
 
Мужчины вместе распивали спиртные напитки. 
 
В ходе ссоры преступники избили гостя, а когда он потерял сознание, один из них ударил потерпевшего ножом. 
 
Тело погибшего правонарушители вынеслы в поле, а орудие убийства спрятали.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.  115 (умышленное убийство), ч. 4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
11 августа 2020 года сотрудники полиции разоблачили злоумышленников. 
 
В ходе санкционированного обыска их домовладения полицейские изъяли орудие преступления - нож и одежда, в котором один из мужчин был в день убийства. 
 
Сейчас следственные действия продолжаются. 
 
Решается вопрос о избрании правонарушителям меры пресечения и сообщения о подозрении.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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