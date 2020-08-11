11.08.2020 19:32

Жестокая расправа с мужчиной: убийцы задержаны (ФОТО)

Полицейские Харьковщины задержали двух злоумышленников, лишивших человека жизни.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело погибшего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в поле вблизи села Панасовка Коломакского района 30 июня 2020 года.

В ходе следствия установлено, что к совершению тяжкого преступления причастны два брата 42 и 44 лет, жители села Панасовка.

Мужчины вместе распивали спиртные напитки.

В ходе ссоры преступники избили гостя, а когда он потерял сознание, один из них ударил потерпевшего ножом.

Тело погибшего правонарушители вынеслы в поле, а орудие убийства спрятали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

11 августа 2020 года сотрудники полиции разоблачили злоумышленников.

В ходе санкционированного обыска их домовладения полицейские изъяли орудие преступления - нож и одежда, в котором один из мужчин был в день убийства.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Решается вопрос о избрании правонарушителям меры пресечения и сообщения о подозрении.