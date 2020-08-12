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12.08.2020  06:00   

Праздник молодежи: события 12 августа

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.


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В 1999 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций в резолюции № «A/RES 54/120 I» поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодежи (Лиссабон, 1998 год) о провозглашении 12 августа Международным днем молодежи.

Каждый год мероприятия, посвященные Дню молодежи (среди которых - разнообразные концерты, выставки, конференции, семинары, флешмобы и др.), проходят под определенным девизом.

Тема 2020 года: Вовлечение молодежи в глобальные действия

Тема Дня призвана привлечь внимание к тому, каким образом участие молодых людей на местном, национальном и глобальном уровнях обогащает национальные и многосторонние учреждения и процессы, а также извлечь уроки в отношении того, каким образом можно значительно расширить их представленность и участие в формальной институциональной политике.

Также в этот день...

В 1681 году родился Витус Беринг, русский мореплаватель, офицер Российского флота, полярный исследователь.

1831 – родилась Елена Блаватская, оккультная писательница, основательница Теософического общества.

1851 – американец Айзек Зингер получил патент на усовершенствованную швейную машинку с челночным стежком, умение обращаться с которой стало основным предметом гордости кота Матроскина.

1865 – английский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту, или фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. В результате смертность после хирургических операций упала втрое.

1877 – началась всемирная история звукозаписи: американский изобретатель Томас Эдисон зафиксировал механическим способом на пластинку мелодию «Mary Had A Little Lamb».

1882 – родился Винсент Бендикс, американский изобретатель автомобильного стартера.

1896 – на реке Клондайк найдено золото. То-то уж искусало себе локти правительство Российской империи, продавшее Аляску всего пятью годами ранее Союзу Американских штатов…

1898 – родился Александр Иванов, кинорежиссер («Михайло Ломоносов», «Поднятая целина»).

1930 – родился Джордж Сорос, американский финансист и общественный деятель венгерского происхождения.

1933 – состоялся первый матч футбольной сборной Украины (с Турцией).

1969 – родилась Танита Тикарам, английская певица.

1981 – компания IBM выпустила первый персональный компьютер.

1994 – открылся рок-фестиваль «Вудсток-94», посвященный 25-летию своего знаменитого предшественника. И это единственное, чем он знаменателен, если не считать непрерывного дождя и грязи, в которой купались собравшиеся зрители.

1999 – в Украине принято решение о закрытии всех вытрезвителей.

2000 – в Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск». Официальный отчет о гибели атомной субмарины в 2000 страниц, опубликованный в 2002 году Генеральным прокурором РФ Устиновым, говорит о том, что гибель «Курска» была вызвана учебной торпедой, которая взорвалась в торпедном отсеке. Эту версию многократно подвергали сомнению, но для 118-ти моряков это уже не имеет никакого значения...

2010 – в Луганске зафиксирована самая высокая температура в истории Украины + 42°C.

Именины отмечают: Агния, Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Сила, Силуан.

Тэги:  праздник, харьков, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
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