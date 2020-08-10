10.08.2020 17:48

Растрата в 400 тысяч: информация прокуратуры (ФОТО)

Женщина решила нажиться при реконструкции котельной.



//khar.gp.gov.ua

По информации заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Дениса Коновалюка, установлено, что чиновница вступила в сговор с другими лицами с целью завладения бюджетными средствами во время выполнения работ по реконструкции котельной в г. Купянск.

Женщина получила поддельную сметную документацию по техническому переоснащению котельной по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование и подписала ее. В результате общая стоимость строительства возросла на сумму почти 2 млн грн.

Вследствие неправомерных действий фигурантки на расчетный счет предприятия-подрядчика излишне перечислено более 400 тыс. грн. бюджетных средств, полученных за счет субвенции Харьковской областной государственной администрации. Соответственно, причинен материальный ущерб бюджету на указанную сумму.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие должностные лица, причастные к совершению указанного уголовного правонарушения, а также проверяются обстоятельства относительно их причастности к совершению ряда других служебных преступлений во время проведения государственных закупок.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.