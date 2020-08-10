На реконструкции котельной в Купянске присвоили 400 тысяч гривен (ФОТО)

Одной из руководителей исполнительного органа Купянского городского совета сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупном размере.
Руководитель одного из профильных управлений Купянского городского совета утвердила сметную документацию на техническое переоснащение отопительной котельной города с заведомо завышенной стоимостью оборудования. Сделка касалась денег, которые были дополнительно выделены как целевая помощь.
В результате общая стоимость строительства возросла на сумму почти 2 млн грн, сообщили в Облпрокуратуре.
Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к хищению бюджетных средств.
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Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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