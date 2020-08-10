10.08.2020 15:05

На реконструкции котельной в Купянске присвоили 400 тысяч гривен (ФОТО)

Одной из руководителей исполнительного органа Купянского городского совета сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупном размере.



// Прокуратура

Руководитель одного из профильных управлений Купянского городского совета утвердила сметную документацию на техническое переоснащение отопительной котельной города с заведомо завышенной стоимостью оборудования. Сделка касалась денег, которые были дополнительно выделены как целевая помощь.

В результате общая стоимость строительства возросла на сумму почти 2 млн грн, сообщили в Облпрокуратуре.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к хищению бюджетных средств.