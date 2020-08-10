10.08.2020 16:26

В Харькове открылись подробности масштабной жилищной аферы

Журналисты популярного издания «Харьков times» опубликовали подробности расследования правоохранительными органами обстоятельств незаконного преобразования офисного центра на улице Большая Панасовская, в жилой дом со смарт-квартирами с использованием поддельного судебного решения.



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Большинство привыкло к тому, что покупка квартиры в уже построенном доме есть тем «золотым ключиком» во избежание рисков, присущим инвестициям в «фундамент», которые, видимо, нет смысла перечислять. Однако и при покупке готовой недвижимости могут быть обнаружены столь глубокие подводные камни, в результате Вы и Ваши соседи купили квартиры у лиц, которые продали их Вам по результатам сложной мошеннической схемы, а именно право собственности может быть отменено.

Так стали известны детали очередной масштабной жилищной аферы относительно ЖК «Панорама» в Харькове. Оказалось, что правоохранительные органы активно расследуют обстоятельства незаконного преобразования офисного центра по ул. Большая Панасовская, д. 115, в жилой дом со смарт-квартирами с использованием поддельного судебного решения. Чтобы исключить дальнейшую продажу квартир от «сомнительного продавца» - суд решил арестовать все объекты недвижимости в этом доме.

Все началось с того, что в 2013 году для реконструкции офисного здания на ул. Котлова (сейчас - Большая Панасовская), д. 115 в г. Харькове, площадью 7 тыс. кв. м., текущие на тот момент владельцы получили кредит в ПАО «Авант-Банк» на сумму эквивалентную 4,5 млн. долл. США, размер которого затем был увеличен. Для обеспечения возврата этого кредита это же здание было передано в ипотеку Банка.

Передача недвижимости, в данном случае - офисного центра, в ипотеку соответствии с законодательством любого государства означает невозможность ее продажи, разделения, перепрофилирование до момента полного погашения кредита - для этого было зарегистрировано специальные ипотечные обременения в реестре прав собственности. Логичной целью такого механизма является возможность кредитора получить погашение кредита за счет ипотечной недвижимости в случае невозврата кредита. Тем не менее, в этом случае этот устоявшийся алгоритм дал сбой.

Кредит, конечно, никто возвращать не собирался. Поэтому вместе с начисленными процентами образовалась задолженность на сумму эквивалентную более чем 10 млн. долл. США. Однако в 2016 должники использовали поддельное судебное решение Киевского районного суда г. Донецка для снятия ипотечного обременения на тогда еще офисную недвижимость и зарегистрировали право собственности за физическим лицом при участии в государственных регистраторов. Это сделало невозможным реализацию законного права Банка на возвращение кредитных средств за счет офисного здания на Большой Панасовский.

Поддельный характер упомянутого судебного решения следует из того, что оно отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений, где в обязательном порядке публикуются все судебные решения. Также Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, куда были переданы дела с Киевского районного суда г. Донецка после начала АТО, сообщил, что не получал судебное дело и решение о снятии ипотечного обременения офисного здания на Большой Панасовский. Приговора по этому факту нет, однако маловероятно, что это судебное решение окажется настоящим.

Такие действия со стороны владельцев недвижимости стали плацдармом для дальнейшей реализации мошеннической схемы, нацеленной на невозврат кредитных средств и продаже квартир с дефектными основаниями права собственности. Ведь офисный центр с 2016 по 2019 годы прошел не один круг формальных регистрационных разделов на меньшие нежилые помещения, изменений владельцев и тому подобное. В конце концов нежилые помещения «по документам ДАБИ» превратили в 175 смарт-квартир с площадями от 10 до 30 кв. м., которые сейчас активно продаются на всех известных сайтах по продаже недвижимости.

Интересно, что квартиры с необычно небольшими площадями около 10 кв. м. составляют около четверти из всех - что может только свидетельствовать о желании получить скорейшую прибыль с минимальными затратами.

Тем не менее, невозврат кредита, вывод здания на Большой Панасовской 115 из-под ипотеки на основании поддельного судебного решения, отсутствие согласия Банка на все изложенные изменения площадей и владельцев, - свидетельствует о незаконности преобразования офисного здания на ЖК «Панорама», а затем продажи квартир. Поэтому суд решил наложить арест на квартиры, означает запрет регистрировать изменения в собственности, то есть означает приостановление продажи любой недвижимости на Большой Панасовской, 115.

Также можно предположить, что Банк или его правопреемники в рамках коммерческих споров будут добиваться отмены всех изменений владельцев и разделов первично офисного здания для погашения за его счет кредитной задолженности. Это может означать отмену права собственности на примерно 50% проданных квартир в ЖК «Панорама». Несложно предположить, что в пострадавших владельцев квартир будет мало шансов получить компенсацию от незаконных продавцов, скорее поспешно покинуть Украину в свете еще и параллельного уголовного расследования.

Такой ход событий, на первый взгляд, не похож на классическую жилищную аферу, где инвесторы остаются брошенными на произвол судьбы после завершения пятого этажа новостройки. Ведь в случае с ЖК «Панорама» - мошенническим образом за использованием поддельного судебного решения было скрыто от конечных покупателей, что есть права других лиц на здание. Однако результат может быть не менее классическим - десятки людей, которые инвестировали средства в недвижимость, останутся ни с чем из-за недобросовестных продавцов.