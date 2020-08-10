10.08.2020 14:04

Полиция отрицает информацию о педофиле в соцсетях (ФОТО)

Никаких событий криминального характера с пропавшим ребенком не произошло.



// Facebook

10 августа в соцсетях появилась информация о том, что якобы 9-летний мальчик пострадал от педофила. По этому поводу Главное управление Национальной полиции в Харьковской области официально заявляет, что информация своего подтверждения не нашла.



8 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение, что 9-летний мальчик утром пошел на прогулку и домой не вернулся. Об отсутствии сына заявила его мать.



На поиски мальчика был задействован весь личный состав Основянского отдела полиции. В результате проведенных мероприятий полицейские 9 августа около 2:00 установили местонахождение малолетнего. Он спал в заброшенном доме. Никаких событий криминального характера с мальчиком не произошло.



Работники полиции выяснили, что причиной побега 9-летнего парня оказался конфликт с мамой. Сейчас ребенок находится дома.



В отношении матери малолетнего работники ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



