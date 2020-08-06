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06.08.2020  15:46   

Сбывал гранаты и патроны: криминальным дельцом занялась прокуратура (ФОТО)

В Харькове разоблачили мужчину, який занимался противозаконным бизнесом.


Сбывал гранаты и патроны: криминальным дельцом занялась прокуратура (ФОТО)
Харьковская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство по делу о сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что гражданин незаконно перемещает с территории, где проводится Операция Объединенных сил, оружие и боеприпасы, Которые в дальнейшем реализует в г. Харьков.
 
6 августа 2020 года указанный мужчина сбыл 10 гранат, 10 запалов и 3 упаковки патронов по 20 штук за 5,5 тыс. грн. 
 
В ходе проведенных обысков Указанные боеприпасы изъяты.
 
Досудебное расследование осуществляет СВ Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.
 
Следственные действия продолжаются.  Решается вопрос о уведомлении о подозрением и избрании меры пресечения.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  боеприпасы, патроны, харьков, сбывал гранаты
 
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