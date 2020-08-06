06.08.2020 14:05

На Салтовке задержали очень пьяного водителя

Внимание патрульных привлекло повреждение автомобиля.



// Патрульная полиция

Утром 6 августа на проспекте Тракторостроителей патрульные обнаружили автомобиль Peugeot, который двигался с поврежденным колесом.

Инспекторы остановили автомобиль и во время общения обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.



Мужчина согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 2.18 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.



Полицейские составили на водителя Peugeot соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.