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06.08.2020  14:05   

На Салтовке задержали очень пьяного водителя

Внимание патрульных привлекло повреждение автомобиля.


// Патрульная полиция

Утром 6 августа на проспекте Тракторостроителей патрульные обнаружили автомобиль Peugeot, который двигался с поврежденным колесом.

Инспекторы остановили автомобиль и во время общения обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 2.18 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.

Полицейские составили на водителя Peugeot соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пьяный водитель, полийция, харьков
 
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