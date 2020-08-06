На Салтовке задержали очень пьяного водителя

Внимание патрульных привлекло повреждение автомобиля.
Утром 6 августа на проспекте Тракторостроителей патрульные обнаружили автомобиль Peugeot, который двигался с поврежденным колесом.
Инспекторы остановили автомобиль и во время общения обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Мужчина согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 2.18 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.
Полицейские составили на водителя Peugeot соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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