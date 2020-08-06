Главная Новости Криминал и происшествия Пропавшего без вести подростка нашли мертвым в песчаном карьере (ФОТО)
06.08.2020  10:10   

Пропавшего без вести подростка нашли мертвым в песчаном карьере (ФОТО)

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай.


// hk.npu.gov.ua

14-летний житель села Смирновка Лозовского района вечером пошел гулять на карьер, где его засыпало песком.

Напомним, 5 августа около 23:30 к оператору службы «102» обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся.

На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь.

Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпано песком.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином учета Лозовского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков, засыпало песком, пропал без вести
 
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