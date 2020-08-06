06.08.2020 10:10

Пропавшего без вести подростка нашли мертвым в песчаном карьере (ФОТО)

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай.



// hk.npu.gov.ua

14-летний житель села Смирновка Лозовского района вечером пошел гулять на карьер, где его засыпало песком.



Напомним, 5 августа около 23:30 к оператору службы «102» обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся.



На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь.

Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпано песком.



Факт происшествия зарегистрирован в Едином учета Лозовского отдела полиции.



