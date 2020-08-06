Пропавшего без вести подростка нашли мертвым в песчаном карьере (ФОТО)

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай.
14-летний житель села Смирновка Лозовского района вечером пошел гулять на карьер, где его засыпало песком.
Напомним, 5 августа около 23:30 к оператору службы «102» обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся.
На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь.
Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпано песком.
Факт происшествия зарегистрирован в Едином учета Лозовского отдела полиции.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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