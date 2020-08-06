Розыск: под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Лозовским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Владислава Крячко Владимирович, 2006 года рождения.
14-летний Владислав 5 августа около 17:00 ушел гулять из своего дома в селе Сморновка Лозовского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150-160 см, полного телосложения, глаза голубые, волосы русые.
Был одет в белую с голубой половкой футболку, голубые шорты.
«В случае получения любой информации по установлению местонахождения несовершеннолетнего или его обнаружения известить по телефонам: 0673886086 - мать Кубах Юлия Владимировна, 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, (05745) 9-00-64 - дежурная часть Лозовского ОП или «102», – обращаются правоохранители.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажность:
давление:
ветер: