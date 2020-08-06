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06.08.2020  09:03   

Розыск: под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Лозовским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Владислава Крячко Владимирович, 2006 года рождения.


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14-летний Владислав 5 августа около 17:00 ушел гулять из своего дома в селе Сморновка Лозовского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150-160 см, полного телосложения, глаза голубые, волосы русые.

Был одет в белую с голубой половкой футболку, голубые шорты.

«В случае получения любой информации по установлению местонахождения несовершеннолетнего или его обнаружения известить по телефонам: 0673886086 - мать Кубах Юлия Владимировна, 0959441288 и 0669340346 - инспекторы полиции, (05745) 9-00-64 - дежурная часть Лозовского ОП или «102», – обращаются правоохранители.

Источник:   Служба розыска детей
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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