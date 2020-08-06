СБУ предупредила нанесение миллионных убытков Укрзалізниці при публичных закупках

На Харьковщине Служба безопасности Украины совместно с региональным филиалом «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» предупредила причинение государству миллионные убытки во время проведения открытых торгов.
Конкурс на закупку оборудования к подвижному составу «Южная железная дорога» объявила в июне этого года. Общая сумма контрактов на поставку комплектующих должна была составить более 2,8 миллиона гривен. В то же время по результатам проверки, инициированной СБУ и руководством регионального филиала «УЗ», были выявлены грубые нарушения условий тендера. В частности, фирмы-конкурсанты не предоставили документы по техническим условиям на изготовление продукции, сертификаты дистрибьюторов и другую документацию.
Сейчас проведение торгов отменено. Благодаря своевременному вмешательству и взаимодействия правоохранительных органов и руководства госпредприятия не допущено миллионные экономический ущерб государству. Кроме того устранено потенциальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте и нарушения устойчивого функционирования отрасли. Такое сотрудничество Службы безопасности и государственного сектора экономики демонстрирует внедрение новых стандартов в работе спецслужбы - реагировать не по факту злоупотреблений, а действовать на опережение и консолидировано.
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