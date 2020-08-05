05.08.2020 18:22

Ежедневно на дорогах Харьковщины - более сотни нарушений ПДД (ВИДЕО)

Правонарушения были зафиксированы в рамках проведения комплекса профилактических мероприятий по снижению уровня аварийности и тяжести ее последствий на дорогах общего пользования Харьковской области.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, отработка автодорог Харьковской области под условным названием «Безопасное шоссе» началась 24 июля и продлится до 30 августа 2020 года.

Так, 5 августа 2020 года полицейские провели профилактический рейд на наиболее аварийно опасном участке дороги - на въезде в город Чугуев.

Во время отработки инспекторы группы реагирования патрульной полиции Чугуевского отдела полиции проверяли соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения - как водителями, так и пешеходами и велосипедистами.

Полицейские проводили с гражданами разъяснительную работу, а несколько водителей автомобилей привлечены к административной ответственности.

Справка. К проведению отработки ежесуточно привлекается 62 работника групп реагирования патрульной полиции территориальных отделов полиции. Всего с 23 июля по 03 августа полицейские зафиксировали более 1100 нарушений Правил дорожного движения.

По результатам проведения профилактических мероприятий полицейские выявили 64 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На водителей составлены протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также зафиксировано 15 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил проезда перекрестков (ст. 122 Куоап), 406 нарушений правил пользования ремнями безопасности (ч. 5 ст. 121 Куоап), 203 нарушения ПДД пешеходами (ст. 127 Куоап), 159 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов (ст. 126 Куоап).

Первые дни проведения профилактических мероприятий демонстрируют положительный результат - наблюдается снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

Согласно собранной стражами порядка информации, за указанный период количество ДТП с пострадавшими снизилось на 17 %, количество погибших лиц в результате ДТП - на 83 %.

Полиция Харьковщины обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих.