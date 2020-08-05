05.08.2020 15:25

Спортсмена из Харьковской области арестовали на Кипре за выращивание наркотиков и контрабанду (ФОТО)

Уроженец Первомайского Виктор Шорохов, который теперь живет на Северном Кипре и является прошлогодним чемпионом по джиуджитсу, сознался в преступлениях.



://trsk.info/

В Турецкой Республике Северного Кипра арестовали гражданина Украины, уроженца Первомайского Харьковской области Виктора Шорохова. Об этом сообщает портал о Северном Кипре trsc.info.

Сообщается, что он был арестован по делу, открытому на основании уведомления, которое получили сотрудники полиции в районе Искеле.

Дома у Шорохова прошли обыски во время которых нашли наркотики, а именно – четыре растения конопли высотой 10-12 дюймов и примерно полсотни семян конопли в коробке. Еще примерно полграмма каннабиоидных наркотиков были измельчены и оставлены для сушки. Помимо этого, правоохранители нашли металлоискатели, ввоз которых запрещен на Северный Кипр.

После ареста Виктора Шорохова доставили в суд в Фамагусте по обвинению в "незаконном выращивании и хранении наркотиков" и "ввозе и хранении металлоискателя".

Суд обязал подозреваемого оставаться под стражей в течение двух дней – на время проведения расследования. Сам он признался в преступлении.

Виктор Шорохов – спортсмен. В 2019 году он стал чемпионом мира по джиуджитсу в двух категориях – в супертяжёлой и абсолютной среди призеров всех весовых категорий лиги ACB JJ.

В 2020 году он стал чемпионом Европы по этому же виду спорта.

Судя по социальной сети Instagram, Виктор Шорохов до ноября 2016 года проживал в Украине, а затем переехал на Кипр.

В Харькове он, судя по всему, бывал последней зимой – за 31 декабря 2019 года у него есть фотографии с парка Горького.