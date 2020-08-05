Спортсмена из Харьковской области арестовали на Кипре за выращивание наркотиков и контрабанду (ФОТО)

Уроженец Первомайского Виктор Шорохов, который теперь живет на Северном Кипре и является прошлогодним чемпионом по джиуджитсу, сознался в преступлениях.
В Турецкой Республике Северного Кипра арестовали гражданина Украины, уроженца Первомайского Харьковской области Виктора Шорохова. Об этом сообщает портал о Северном Кипре trsc.info.
Сообщается, что он был арестован по делу, открытому на основании уведомления, которое получили сотрудники полиции в районе Искеле.
Дома у Шорохова прошли обыски во время которых нашли наркотики, а именно – четыре растения конопли высотой 10-12 дюймов и примерно полсотни семян конопли в коробке. Еще примерно полграмма каннабиоидных наркотиков были измельчены и оставлены для сушки. Помимо этого, правоохранители нашли металлоискатели, ввоз которых запрещен на Северный Кипр.
После ареста Виктора Шорохова доставили в суд в Фамагусте по обвинению в "незаконном выращивании и хранении наркотиков" и "ввозе и хранении металлоискателя".
Суд обязал подозреваемого оставаться под стражей в течение двух дней – на время проведения расследования. Сам он признался в преступлении.
Виктор Шорохов – спортсмен. В 2019 году он стал чемпионом мира по джиуджитсу в двух категориях – в супертяжёлой и абсолютной среди призеров всех весовых категорий лиги ACB JJ.
В 2020 году он стал чемпионом Европы по этому же виду спорта.
Судя по социальной сети Instagram, Виктор Шорохов до ноября 2016 года проживал в Украине, а затем переехал на Кипр.
В Харькове он, судя по всему, бывал последней зимой – за 31 декабря 2019 года у него есть фотографии с парка Горького.
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