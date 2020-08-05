Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Пойман извращенец, полиция ищет пострадавших от него (ФОТО)
05.08.2020  14:41   

Внимание! Пойман извращенец, полиция ищет пострадавших от него (ФОТО)

Преступник развращал мальчиков, десять лет прикидываясь малолеткой.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 августа 2020 года в Красноградский райотдел обратилась мать 15-летнего парня. 
 
Она заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. 
 
В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Краснограда. 
 
Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что, преступление сексуального характера человек совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме. 
 
В социальной сети Злоумышленник зарегистрировался под видом малолетнего парня и знакомился с юными пользователями. 
 
Имеющий психологические навыки, преступник налаживал с ребятами дружеские отношения. 
 
Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. 
 
После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.
 
Следователи Красноградского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст.  156 (Развращение несовершеннолетних) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 8 лет. 
 
Сейчас решается вопрос о  мере пресечения в отношении правонарушителя.
 
Уважаемые родители!  Рассказывайте детям о опасности знакомств на улице и через сеть Интернет. 
 
Контролируйте досуг своих детей и следите, с кем они общаются и какие сайты посещают в Интернете. 
 
Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), с которого злоумышленник общался с малолетних, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобными для вас способом.
 
  
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  педофил, развращение, харьков, розыск
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Харьковские ученые попытались найти детерминант среди педофилов в харьковской колонии (ФОТО) 24.02 Криминал и происшествия Перед окнами детской больницы начал появляться извращенец (ФОТО) 07.02 Криминал и происшествия В Харькове изнасиловали 14-летнего школьника
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 