05.08.2020 14:41

Внимание! Пойман извращенец, полиция ищет пострадавших от него (ФОТО)

Преступник развращал мальчиков, десять лет прикидываясь малолеткой.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 августа 2020 года в Красноградский райотдел обратилась мать 15-летнего парня.

Она заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына.

В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Краснограда.

Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что, преступление сексуального характера человек совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего.

В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме.

В социальной сети Злоумышленник зарегистрировался под видом малолетнего парня и знакомился с юными пользователями.

Имеющий психологические навыки, преступник налаживал с ребятами дружеские отношения.

Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы.

После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.

Следователи Красноградского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении правонарушителя.

Уважаемые родители! Рассказывайте детям о опасности знакомств на улице и через сеть Интернет.

Контролируйте досуг своих детей и следите, с кем они общаются и какие сайты посещают в Интернете.

Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), с которого злоумышленник общался с малолетних, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобными для вас способом.