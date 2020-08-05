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05.08.2020  09:49   

Средства на строительство амбулаторий под Харьковом выводились по многомиллионной коррупционной схеме, – СБУ

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали масштабное присвоение бюджетных средств при строительстве центров первичной медико-санитарной помощи.


// ssu.gov.ua

По данным предварительного следствия, противоправный механизм действовал при участии должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных к ним 14 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

В течение 2018-2019 годов Департамент капитального строительства Харьковской ОГА выделил всего более 360 миллионов гривен для строительства 30 сельских амбулаторий в разных районах области. По результатам местных тендеров эти средства были перечислены строительным фирмам и задействованным субподрядным организациям.

В то же время инициированные СБУ строительно-технические и экономические экспертизы показали, что часть из этих средств была присвоена участниками сделки из-за существенного завышения стоимости и объемов выполненных работ.

Установлено, что при возведении только двух медицинских центров растрата бюджетных средств составила более миллиона гривен. Сейчас трем руководителям подрядных фирм, задействованным в сделке, объявлено о подозрении по ч. 2, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На имущество одного из них наложен арест, еще одного фигуранта дела объявлен в розыск.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все факты хищения бюджетных средств. Проверяется причастность других должностных лиц к противоправной деятельности.

Разоблачение сделки проводилось совместно с Нацполициею и Харьковской областной прокуратурой.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, схема, амбулатория, харьков
 
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