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04.08.2020  18:59   

ДТП: три машины организовали паровозик

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Веснина - ДТП.

Здесь в аварию попали по одним сведениям три,а по другим - пять машин.

Авто организовали паровозик.

Не замедлила организоваться пробка.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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