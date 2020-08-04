ДТП: три машины организовали паровозик

Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.