ДТП: три машины организовали паровозик

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Веснина - ДТП.
Здесь в аварию попали по одним сведениям три,а по другим - пять машин.
Авто организовали паровозик.
Не замедлила организоваться пробка.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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