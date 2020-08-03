03.08.2020 18:23

Взятка в 135 тысяч: чиновник ответит перед законом (ВИДЕО)

Чиновник Регионального офиса водных ресурсов погорел на взятке.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области.

Как ранее сообщал руководитель местной прокуратуры Станислав Пієв, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют денежные средства за подписание договоров относительно распоряжения (аренда и пользование) имуществом указанного государственного учреждения.

Правоохранителями задокументирован факт получения неправомерной выгоды указанным должностным лицом.

3 апреля 2020 года мужчину задержали на получении взятки в сумме 135 тыс. грн.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.