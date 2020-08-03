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03.08.2020  18:23   

Взятка в 135 тысяч: чиновник ответит перед законом (ВИДЕО)

Чиновник Регионального офиса водных ресурсов погорел на взятке.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области.
 
Как ранее сообщал руководитель местной прокуратуры Станислав Пієв, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют денежные средства за подписание договоров относительно распоряжения (аренда и пользование) имуществом указанного государственного учреждения.
 
Правоохранителями задокументирован факт получения неправомерной выгоды указанным должностным лицом.
 
3 апреля 2020 года мужчину задержали на получении взятки в сумме 135 тыс. грн.
 
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Тэги:  взятка, коррупция, харьков
 
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