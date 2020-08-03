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03.08.2020  12:48   

Госпотребслужба обнаружила нарушения по COVID-19 в половине из проверенных подразделений региональных водоканалов Харьковщины

Харьковские инспекторы отчитались о выполнении Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по предотвращению возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и наказании более сотни чиновников.


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Во исполнение Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», введенного в действие Указом Президента Украины от 13 марта 2020 № 87/2020 года, Держпродспоживслужбою усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
По состоянию на 31.07.2020 специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления проведено комиссионные проверки

  • 305 объектов централизованного
  • 2168 объектов децентрализованного водоснабжения,
  • 37 объектов водоотведения.

Нарушения выявлены на

  • 169 объектах централизованного
  • 1748 объектах децентрализованного водоснабжения,
  • 5 объектах водоотведения. 

За выявленных нарушений санитарного законодательства выдано 221 предписание об устранении выявленных нарушений и 107 ответственных лиц привлечены к административной ответственности. 

Инициировано проведение 19 заседаний местных комиссий техногенно-экологической безопасности по рассмотрению вопроса обеспечения населения районов области качественным питьевым водоснабжением и 1 заседание региональной комиссии техногенно-экологической безопасности на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии обеспечения населения Харьковской области питьевой водой гарантированного качества».
Проведение мероприятий по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 продолжается.

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  проверка, инспекция харьков, водоканал, административная, чиновник, коронавирус, covid-19
 
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