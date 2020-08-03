03.08.2020 10:51

Бойца спецназа СБУ, продававшего оружие харьковчанам, арестовали с залогом в 170 тысяч гривен (ФОТО)

Сотрудника 6-го управления центра спецопераций «А» СБУ (Альфа) арестовали по подозрению в торговле оружием.



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Старшего прапорщика подозревают в продаже жителю Харькова автомата «АКС-74», 5 магазинов к нему и более 1,2 тыс. патронов калибра 5,45 мм за 1,5 тыс. долларов. Деньги покупатель перевел ему на банковскую карту. Задержали сотрудника СБУ при совершении повторной сделки. Тогда он пытался продать две ручные гранаты и более тысячи патронов 5,45 мм за 400 долларов.

Мужчине вручили подозрение по ч.1 ст.263 УК.

Октябрьский райсуд Полтавы постановил поместить сотрудника СБУ под стражу сроком до 20 сентября. Его могут отпустить в том случае, если он внесет залог в 168 тыс. гривен.