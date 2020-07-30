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30.07.2020  11:35   

В переходе метро умер мужчина, – соцсети

ЧП произошло в переходе станции метро «Армейская» утром 30 июня.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы.

«На Армейской умер мужчина, очевидцы сообщают что-то с сердцем», – пишет телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Канал Труха сообщает, что умершему на вид 60-65 лет.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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