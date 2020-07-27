27.07.2020 08:32

Пассажира с гранатами задержали на железнодорожной станции (ФОТО)

Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату.



// hk.npu.gov.ua

26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Граково обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.



На место выезжали сотрудники Чугуевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.



Правонарушителем оказался житель города Изюма, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.



Изъятое будет направлено на экспертное исследование.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.





