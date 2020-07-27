Главная Новости Криминал и происшествия Пассажира с гранатами задержали на железнодорожной станции (ФОТО)
27.07.2020  08:32   

Пассажира с гранатами задержали на железнодорожной станции (ФОТО)

Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату.


// hk.npu.gov.ua

26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Граково обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.

На место выезжали сотрудники Чугуевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правонарушителем оказался житель города Изюма, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.

Изъятое будет направлено на экспертное исследование.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  снаряд, граната, полиция, харьков
 
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