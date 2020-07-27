Пассажира с гранатами задержали на железнодорожной станции (ФОТО)

Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату.
26 июля в 23:53 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Граково обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся предметы, похожие на гранаты.
На место выезжали сотрудники Чугуевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Правонарушителем оказался житель города Изюма, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.
Изъятое будет направлено на экспертное исследование.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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