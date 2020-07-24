24.07.2020 18:15

Халатность врача: пациент потерял зрение на один глаз

Завершено досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиком.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в мае 2018 года в областную клиническую больницы с жалобами на осложнение дыхания обратился 38-летний харьковчанин.

После обследования врач-отоларинголог поставил диагноз, и через некоторое время пациент был госпитализирован в медицинское учреждение для проведения плановой операции.

Во время оперативного вмешательства врач повредил пострадавшему зрительный нерв, что привело к полной потере зрения на левый глаз.

Досудебное расследование проводилось следователями отдела по расследованию преступлений следственного управления ГУНП в Харьковской области, совершенных против жизни и здоровья личности, и продолжалось более 2 лет в связи со сложностью и длительным проведением судебных экспертиз.

11 июня 2020 года, на основании собранных доказательств, следователь СУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщил 56-летнему врачу-отоларингологу в подозрение в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтических работником) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение врача права занимать должность и заниматься профессиональной деятельностью до 5 лет, а также ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

22 июля 2020 года следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили обвинительные акт в Дзержинский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу.