24.07.2020 09:44

Нарушительница границы шла к родственникам через поле подсолнечника (ВИДЕО)

На Харьковщине с помощью системы видеофиксации выявили нарушительницу границы. Женщину задержали.



// ГСПУ

Движение неизвестной вдоль подсолнечного поля к границе с Россией зафиксировали камеры на участке отдела «Волчанск».

На место предполагаемого нарушения направили пограничный наряд, который и задержал женщину.

Задержанная не имела документов и назвалась гражданкой Украины. Она подтвердила намерение нарушить границу. Говорит, шла к родственникам и хотела сократить путь.



За нарушение правил пограничного режима гражданку привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 170 гривен. Также в отношении женщины оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы. Меру ответственности за это нарушение определит суд.