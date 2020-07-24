Нарушительница границы шла к родственникам через поле подсолнечника (ВИДЕО)

На Харьковщине с помощью системы видеофиксации выявили нарушительницу границы. Женщину задержали.
Движение неизвестной вдоль подсолнечного поля к границе с Россией зафиксировали камеры на участке отдела «Волчанск».
На место предполагаемого нарушения направили пограничный наряд, который и задержал женщину.
Задержанная не имела документов и назвалась гражданкой Украины. Она подтвердила намерение нарушить границу. Говорит, шла к родственникам и хотела сократить путь.
За нарушение правил пограничного режима гражданку привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 170 гривен. Также в отношении женщины оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы. Меру ответственности за это нарушение определит суд.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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