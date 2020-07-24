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24.07.2020  09:44   

Нарушительница границы шла к родственникам через поле подсолнечника (ВИДЕО)

На Харьковщине с помощью системы видеофиксации выявили нарушительницу границы. Женщину задержали.


// ГСПУ

Движение неизвестной вдоль подсолнечного поля к границе с Россией зафиксировали камеры на участке отдела «Волчанск».

На место предполагаемого нарушения направили пограничный наряд, который и задержал женщину.

Задержанная не имела документов и назвалась гражданкой Украины. Она подтвердила намерение нарушить границу. Говорит, шла к родственникам и хотела сократить путь.

За нарушение правил пограничного режима гражданку привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 170 гривен. Также в отношении женщины оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы. Меру ответственности за это нарушение определит суд.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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