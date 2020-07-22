ДТП: на Барабашово копы и скорая не поделили дорогу (ВИДЕО)

Официальная информация уточняется.
Авария произошла 22 июля на перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Академика Павлова.
Там столкнулись карета скорой помощи и экипаж Патрульной полиции.
По информации очевидцев, в скорой был пациент, его госпитализировал другой экипаж и увез в больницу.
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