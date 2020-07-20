20.07.2020 19:34

Психотропы и наркотики: врач незаконно выдавал рецепты (ФОТО)

Полицейские Харькова разоблачили мужчину в незаконной выдаче рецептов на право приобретения наркотических средств и психотропных веществ.



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Как сообщает ГУ Нацполции, 23 июня 2020 года в полицию поступила информация о том, что неустановленное лицо на территории Основянского района города Харькова незаконно выдало рецепт на приобретение наркотических средств.

Сведения по данному факту были Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1,2 ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что 21-летний житель города Харьков 20 марта 2020 получил лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности наркология.

На проспекте Гагарина он организовал консультативный центр по оказанию наркозависимым лицам помощи под видом проведения и использования метода заместительной поддерживающей терапии.

Нанял на работу врача-нарколога, медицинского регистратора и медицинскую сестру.

17 июля 2020 года сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП провели санкционированный обыск по данному адресу.

В помещении медицинского центра находилась 42-летняя женщина, которая приобрела у врача рецептурный бланк на получение наркотического лекарственного препарата «бупренорфин гидрохлорид» в количестве 10 таблеток по 350 гривен. Деньги она передала врачу.

Также в помещении медицинского центра находились 58-летний врач-нарколог, 21-летняя медицинская регистраторша и 47-летняя медицинская сестра.

В ходе проведения обыска работники полиции изъяли рецептурный бланк, 361 неиспользованный пустой рецептурный бланк, личную печать врача, штамп медицинского центра, журнал учета специальных рецептурных бланков, журнал регистрации первичных амбулаторных пациентов (394 пациента), журнал регистрации амбулаторных пациентов (562 записи), 12 расчетных квитанций оплат проведенных через терминал, деньги в сумме 3350 гривен, полученные от наркозависимых лиц за незаконно выданные им рецептурные бланки, амбулаторные карты пациентов в количестве 284 штук, цифровые носители информации.

Незаконно выписанные врачом-наркологом рецептурные бланки Ф-3 на приобретение наркотических лекарственных средств, в том числе на «Метадон», наркозависимые лица отоваривали в одном из аптечных заведений города.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления врачу-наркологу и отстранения его от занимаемой должности.