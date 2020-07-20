20.07.2020 18:21

Разбилась насмерть: полиция занимается расследованием гибели женщины (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция расследует обстоятельства трагедии на территории завода в Харькове.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции во время презентации фотолокацій погибла 35-летняя женщина, упав в техническую шахту.

18 июля 2020 года около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории завода, расположенном на улице Москалівській, в технической шахте было обнаружено тело женщины.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области. Сотрудники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась 35-летняя женщина.

По словам начальника следственного управления - заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Чижа, полицией также было установлено, что на заводе физическое лицо-предприниматель арендовал помещение площадью 1007 кв.м.

Одно помещение площадью 300 кв.м. был оборудован под зал проведения тематических фотосессий с различными фотолокация. Через чаты и форумы фотографов человек решил провести презентацию помещения для привлечения клиентов.

18 июля с 12:00 эта территория открылась для посещения. Около 20:40 35-летняя женщина пошла в сторону лестницы, ведущей к крыше дома. На замечание и предупреждение не реагировала. Через 10-15 минут стало известно, что она упала в техническую шахту.

По данному факту 19 июля следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним,что Харькове во время открытия новой фотостудии на территории завода им. Шевченко, погибла фотограф Галина Карацюба.

Известно, что девушка далеко отошла от огражденной территории, проще говоря покинула пределы фотостудии, упала в шахту и разбилась насмерть.