С балкона 9 этажа выпрыгнул мужчина (ФОТО)

ЧП произошло вечером 16 июля в Лозовой.
Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 16 июля в 17:00 от женщины, которая стала свидетелем происшествия. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть пострадавшего.
Полицейские Лозовского отдела полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Лозовая. Предварительно, житель дома выпал с балкона квартиры, расположенной на 9-м этаже.
Установлено, что мужчина страдал психическими расстройствами.
Информация зарегистрирована в Едином учета Лозовского отдела полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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