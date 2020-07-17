17.07.2020 09:51

С балкона 9 этажа выпрыгнул мужчина (ФОТО)

ЧП произошло вечером 16 июля в Лозовой.



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Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 16 июля в 17:00 от женщины, которая стала свидетелем происшествия. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть пострадавшего.



Полицейские Лозовского отдела полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Лозовая. Предварительно, житель дома выпал с балкона квартиры, расположенной на 9-м этаже.

Установлено, что мужчина страдал психическими расстройствами.

Информация зарегистрирована в Едином учета Лозовского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.