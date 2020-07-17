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17.07.2020  09:51   

С балкона 9 этажа выпрыгнул мужчина (ФОТО)

ЧП произошло вечером 16 июля в Лозовой.


// 05745.com.ua

Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 16 июля в 17:00 от женщины, которая стала свидетелем происшествия. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть пострадавшего.

Полицейские Лозовского отдела полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Лозовая. Предварительно, житель дома выпал с балкона квартиры, расположенной на 9-м этаже.

Установлено, что мужчина страдал психическими расстройствами.

Информация зарегистрирована в Едином учета Лозовского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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