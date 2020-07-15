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15.07.2020  15:08   

Кибермошенники: в Харькове задержали «спецов» по онлайн-кредитам (ВИДЕО, ФОТО)

Онлайн-мошенники обманули около 500 граждан. Причиненные убытки составляют более 4 миллионов гривен.


// hk.npu.gov.ua

Почти во всех регионах Украины киберполиция установила лиц, которые в соцсетях и на сайтах объявлений размещали информацию по продаже несуществующих товаров и услуг.

Сотрудники киберполиции совместно со следственными подразделениями Нацполиции, под процессуальным руководством органов прокуратуры, разоблачили 49 человек, причастных к мошенничеству.

Злоумышленники «продавали» одежду, обувь, бытовую технику, мебель, животных и тому подобное. Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины.

Аналогичные преступления разоблачили в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях. Там правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги. После получения денег мошенники исчезали.

Кроме этого, в Закарпатской и Харьковской областях киберполицейских разоблачили лиц, нелегально оформляли онлайн-кредиты на граждан.



Предварительно установлено, что от действий злоумышленников пострадали около 500 человек. Сумма нанесенного ущерба превышает 4 миллиона гривен. Часть убытков уже возмещена.

Всего правоохранители провели 107 обысков. При их проведении изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Установлено 49 человек, причастных к указанным онлайн-мошенничества. Из этого количества 30 фигурантам уже объявлено о подозрении. Десять злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, киберполиция, харьков, полиция
 
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