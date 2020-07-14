14.07.2020 09:26

Была в депрессии из-за кредитов: что полиция выяснила о самоубийце, задушившей сына

Следственные действия продолжаются.



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Напомним, вечером 13 июля в доме по Тбилисскому переулку 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умер от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.



По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляли. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее привлекалась.



Информация зарегистрирована в Едином учета Новобаварского отдела полиции. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.