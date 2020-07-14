Была в депрессии из-за кредитов: что полиция выяснила о самоубийце, задушившей сына

Следственные действия продолжаются.
Напомним, вечером 13 июля в доме по Тбилисскому переулку 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умер от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.
По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляли. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее привлекалась.
Информация зарегистрирована в Едином учета Новобаварского отдела полиции. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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