Женщина задушила сына и покончила с собой

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Новобаварском районе Харькова.
Информация о происшествии в доме по Тбилисскому переулку поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.
Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына. После этого она порезала себе вены и умер от потери крови.
В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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