14.07.2020 08:02

Женщина задушила сына и покончила с собой

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Новобаварском районе Харькова.



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Информация о происшествии в доме по Тбилисскому переулку поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.



Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына. После этого она порезала себе вены и умер от потери крови.

В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Выясняются все обстоятельства происшествия.



