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14.07.2020  08:02   

Женщина задушила сына и покончила с собой

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Новобаварском районе Харькова.


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Информация о происшествии в доме по Тбилисскому переулку поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.

Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына. После этого она порезала себе вены и умер от потери крови.

В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, самоубийство, полиция, харьков
 
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