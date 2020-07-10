10.07.2020 17:57

У харьковских пограничников за 400 долларов пытались «выкупить» нелегалов

По сведениям полиции, гражданин Российской Федерации передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ.



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о данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины открытое 16 июня 2020. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Во время досудебного расследования установлено, что мужчина по предварительному сговору с неустановленным лицом планирует предоставить работнику Государственной пограничной службы Украины неправомерную выгоду за совершение в интересах третьих лиц определенных действий.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 10 июля на территории пограничного пункта пропуска "Гоптовка" правоохранители задержали гражданина Российской Федерации. Он передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ с постановкой отметки в их паспорта.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Следственные действия продолжаются.