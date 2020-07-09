Главная Новости Криминал и происшествия В частном секторе возле реки Уды на улице умер мужчина (ФОТО)
09.07.2020  10:37   

В частном секторе возле реки Уды на улице умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло утром 8 июля.


// Telegram

О смерти мужчины не улице Базарной сообщил телеграм-канал Труха.

«Выясняют причину смерти. При себе были только ключи и сигареты», – говорится в комментарии к фото.

В пресс-службе Нацполиции информацию подтвердили, уточнив, что смерть произошла по естественным причинам.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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