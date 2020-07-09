В частном секторе возле реки Уды на улице умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло утром 8 июля.
О смерти мужчины не улице Базарной сообщил телеграм-канал Труха.
«Выясняют причину смерти. При себе были только ключи и сигареты», – говорится в комментарии к фото.
В пресс-службе Нацполиции информацию подтвердили, уточнив, что смерть произошла по естественным причинам.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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