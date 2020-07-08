08.07.2020 11:47

Убийство на улице Дача: подозреваемый взят под стражу

Указанному мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



// khar.gp.gov.ua

Напомним, в начале апреля 2020 года, ночью, 38-летний мужчина, который является уроженцем Азербайджана, пришел в квартиру своего знакомого по личным делам - якобы за денежным долгом. Находясь позади своих жертв, визитер выстрелил в голову 51-летнего хозяина квартиры, из пистолета, принадлежавшего жертве, что привело к смерти человека.



Из квартиры потерпевшего мужчина забрал определенное имущество, в том числе несколько мобильных телефонов.



Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, из корыстных побуждений, нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенный с причинением тяжких телесных повреждений, направленный на завладение имуществом).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.