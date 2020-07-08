Убийство на улице Дача: подозреваемый взят под стражу

Указанному мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, в начале апреля 2020 года, ночью, 38-летний мужчина, который является уроженцем Азербайджана, пришел в квартиру своего знакомого по личным делам - якобы за денежным долгом. Находясь позади своих жертв, визитер выстрелил в голову 51-летнего хозяина квартиры, из пистолета, принадлежавшего жертве, что привело к смерти человека.
Из квартиры потерпевшего мужчина забрал определенное имущество, в том числе несколько мобильных телефонов.
Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, из корыстных побуждений, нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенный с причинением тяжких телесных повреждений, направленный на завладение имуществом).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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