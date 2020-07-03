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03.07.2020  09:20   

Копы задержали подозреваемого в убийстве мужчины на улице Дача (ФОТО)

Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Азербайджана, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.


// hk.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, 22 апреля 2020 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Дача было обнаружено тело 51-летнего мужчины без признаков жизни. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Тело умершего направили в морг для установления причин смерти.

По результатам исследования выяснилось, что у мужчины огнестрельное ранение головы. Кроме того, из его квартиры исчезли некоторые вещи.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

2 июля 2020 в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Киевского ОП установили личность 37-летнего уроженца Азербайджана, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Мужчина ранее проблем с законом не имел.

Сейчас решается вопрос о его задержании в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявления о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи ему грозит тюремное заключение на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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