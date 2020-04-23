Умершего одинокого мужчину спохватились лишь через две недели.

Не выходил на связь с другом с 9 апреля: в Харькове нашли труп забытого родственниками мужчины.
Тело харьковчанина работники Киевского отдела полиции обнаружили после обращения 52-летнего гражданина, который рассказал, что его товарищ с 9 апреля не выходит на связь.
Заявитель выразил убеждения, что с его знакомым что-то случилось. Также он добавил, что родственники мужчины находятся за пределами Украины.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.
Полицейские обнаружили 51-летнего мужчину без признаков жизни. Во время осмотра судебно-медицинские эксперты не зафиксировали на теле умершего видимых признаков насильственной смерти.
Тело мужчины направлено в морг для установления причин смерти.
Информация о происшествии внесена в Единый учета Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
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