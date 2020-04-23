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23.04.2020  13:13   

Умершего одинокого мужчину спохватились лишь через две недели.

Не выходил на связь с другом с 9 апреля: в Харькове нашли труп забытого родственниками мужчины.


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Тело харьковчанина работники Киевского отдела полиции обнаружили после обращения 52-летнего гражданина, который рассказал, что его товарищ с 9 апреля не выходит на связь.

Заявитель выразил убеждения, что с его знакомым что-то случилось. Также он добавил, что родственники мужчины находятся за пределами Украины.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. 

Полицейские обнаружили 51-летнего мужчину без признаков жизни. Во время осмотра судебно-медицинские эксперты не зафиксировали на теле умершего видимых признаков насильственной смерти.

Тело мужчины направлено в морг для установления причин смерти.

Информация о происшествии внесена в Единый учета Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, следствие, телефон, звонок, смерть, родственники
 
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