27.04.2020 11:34

Смерть одинокого мужчины переквалифицировали в умышленное убийство

Вскрытие показало, что смерть была насильственной.



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Напомним, что 22 апреля на улице Дача в Киевском районе полицейские обнаружили тело 51-летнего мужчины. Накануне в полицию обратился 52-летний гражданин, который рассказал, что его товарищ с 9 апреля не выходит на связь.



По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Полицейские обнаружили 51-летнего мужчины без признаков жизни. При осмотре эксперты не зафиксировали на теле умершего видимых признаков насильственной смерти. Информацию по данному факту было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».



На следующий день в результате проведения судебно-медицинского вскрытия выяснилось, что смерть мужчины была насильственной.



В связи с этим следователем принято решение об изменении первичной квалификации уголовного преступления на «умышленное убийство».



В рамках данного уголовного производства сотрудники следственно-оперативной группы Киевского района провели дополнительный осмотр места происшествия и поквартирный обход дома, где жил потерпевший. Изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.



Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.



