Главная Новости Криминал и происшествия Смерть одинокого мужчины переквалифицировали в умышленное убийство
27.04.2020  11:34   

Смерть одинокого мужчины переквалифицировали в умышленное убийство

Вскрытие показало, что смерть была насильственной.


// Facebook

Напомним, что 22 апреля на улице Дача в Киевском районе полицейские обнаружили тело 51-летнего мужчины. Накануне в полицию обратился 52-летний гражданин, который рассказал, что его товарищ с 9 апреля не выходит на связь.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Полицейские обнаружили 51-летнего мужчины без признаков жизни. При осмотре эксперты не зафиксировали на теле умершего видимых признаков насильственной смерти. Информацию по данному факту было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».

На следующий день в результате проведения судебно-медицинского вскрытия выяснилось, что смерть мужчины была насильственной.

В связи с этим следователем принято решение об изменении первичной квалификации уголовного преступления на «умышленное убийство».

В рамках данного уголовного производства сотрудники следственно-оперативной группы Киевского района провели дополнительный осмотр места происшествия и поквартирный обход дома, где жил потерпевший. Изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, квалификация, харьков, смерть, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.04 Криминал и происшествия Ножом - в сердце: кровавая разборка тестя и зятя (ФОТО) 23.04 Криминал и происшествия Тайна трупа в коллекторе: убийцы девушки уличены в еще одном преступлении (ФОТО) 21.04 Криминал и происшествия Харьковчанин едва не убил своего родного брата за право поиграть на компьютере (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 