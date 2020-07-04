Доставщик еды попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 4 июля Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.