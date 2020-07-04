Главная Новости Криминал и происшествия Доставщик еды попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)
04.07.2020  16:10   

Доставщик еды попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла днем 4 июля.


// Facebook

О происшествии сообщили социальные сети.

«На Студенческой сбили гловиста на мотоцикле. Судьба доставщика и его состояние неизвестны», – прокомментировали фото на  странице ХС в Фейсбуке.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Криминал и происшествия Трагическая потеря в рядах полиции Харьковщины 03.07 Криминал и происшествия Подробности ДТП на Грековской сообщили в полиции 03.07 Криминал и происшествия Подробности ДТП на трассе в Старый Салтов: четверо пострадавших (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 