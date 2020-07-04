Доставщик еды попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла днем 4 июля.
О происшествии сообщили социальные сети.
«На Студенческой сбили гловиста на мотоцикле. Судьба доставщика и его состояние неизвестны», – прокомментировали фото на странице ХС в Фейсбуке.
Официальная информация уточняется.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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